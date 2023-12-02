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السبت، 02-12-2023 04:01 م

شاهد.. تصرف غريب لرونالدو بعد استفزازه من قبل جماهير الهلال

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الوكيل الإخباري- تداول مغردون فيديو يظهر تصرف قائد نادي النصر، كريستيانو رونالدو مع مشجعي الهلال عند محاولتهم استفزازه بترديدهم اسم غريمه ليونيل ميسي خلال مواجهة "العالمي" والزعيم" أمس الجمعة.

وأظهرت مقاطع متداولة على منصة "إكس"، جماهير الهلال المتواجدة في مدرجات ملعب الملك فهد الدولي وهي تردد "ميسي، ميسي" أثناء خروج رونالدو  من أرض الملعب عقب نهاية الشوط الأول.

وتفاعل رونالدو بشكل غير متوقع مع هتافات مشجعي الهلال، حيث ظهر وهو مبتسم ويوزع القبلات على الجماهير التي كانت تهتف باسم ميسي.

وأشارت تقارير إعلامية متعددة إلى أن ردة فعل رونالدو كانت نوعا من السخرية من هذه الهتافات، خاصة أن اسم ميسي كان مطروحا بقوة للانتقال إلى نادي الهلال خلال الصيف الماضي بعد مغادرته نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن "البرغوث" الأرجنتيني فضل في نهاية الأمر الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وانتهت المباراة بفوز الهلال بثلاثية دون رد، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، موسعا الفارق مع النصر، أقرب ملاحقيه، إلى سبع نقاط.

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