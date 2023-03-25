السبت 25-03-2023
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السبت، 25-03-2023 12:50 م

شاهد.. حارس مرمى غانا ينجو من إصابة قاتلة

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الوكيل الإخباري - إصابة قاتلة كادت أن تودي بحياة جوزيف وولاكوت، حارس مرمى منتخب غانا، خلال إحدى الحصص التدريبية "للنجوم السوداء"، عندما سقطت عارضة المرمى على قدمه اليمنى، بشكل مفاجئ، أثناء مران المنتخب.

وعانى وولاكوت من آلام قوية للغاية، حيث سقط على أرضية ملعب "بابا يارا" في كوماسي، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لمنتخب غانا، من أجل تقديم الإسعافات الأولية له.

ومن حسن حظ الحارس الغاني أنه تحرك إلى الأمام قليلا قبل ثوان فقط من سقوط الإطار، وإلا لكانت الإصابة أكثر خطورة وفي منطقة الرأس.

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