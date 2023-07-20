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الخميس، 20-07-2023 11:50 ص

شاهد.. رباعية ليفربول في مرمى كارلسروه

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الوكيل الإخباري -  تغلب فريق ليفربول على مضيفه نادي كارلسروه الألماني (4-2) في المباراة الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن استعداداتهما للموسم الكروي الجديد (2023-2024).

وافتتح المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز التسجيل للفريق الإنجليزي، مبكرا بعد مرور ثلاث دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية، بعد تمريرة من زميله النجم المصري محمد صلاح .

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ولكن الفريق الألماني رد بهدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين، لارس ستيندل، وسيبستيان يونج في الدقيقتين (39، 50) على الترتيب.

وأدرك الهولندي كودي جاكبو التعادل "للريدز" بحلول الدقيقة 69، بعد تمريرة رأسية رائعة من زميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا، الذي اقتنص الفوز لفريقه بتسجيله هدفين متتاليين في غضون دقيقتين عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة

 

 

 

ويخوض ليفربول معسكرا تدريبيا في ألمانيا، منذ يوم الاثنين الماضي، ويستمر لمدة 10 أيام، وسيلعب خلالها مباراة ودية أخرى ضد فريق جروتر فورت.

 

ملاعب 

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