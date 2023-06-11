شاهد.. رد فعل أردوغان بعدما علم بملكية الشيخ منصور بن زايد لمانشستر سيتي

الوكيل الإخباري - أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعجابه بعدما علم أن نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد، هو مالك مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم.



والتقى الشيخ محمد بن زايد والشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أردوغان، على هامش زيارة عمل لدولة تركيا، قبل أن يتوجهوا معا مساء السبت، إلى ملعب "أتاتورك" الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية، الذي استضاف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وأظهرت اللقطات ردة فعل أردوغان عندما أخبره رئيس دولة الإمارات بأن الشيخ منصور بن زايد يمتلك نادي مانشستر سيتي، ليعلق الرئيس التركي: "ما شاء الله".



وتوج نادي مانشستر سيتي لأول مرة في تاريخه بلقب دوري الأبطال، وذلك على حساب وإنتر ميلان، بفوزه عليه بهدف وحيد.



يذكر أن نادي مانشستر سيتي مملوك لمجموعة سيتي فوتبول لكرة القدم، منذ عام 2008، والتي أسسها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

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ردة فعل الرئيس التركي أردوغان بعد أن علم أن الشيخ منصور بن زايد هو مالك نادي مانشستر سيتي. pic.twitter.com/l4Oc2Bk6f2 June 10, 2023

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