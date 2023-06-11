الأحد 11-06-2023
الوكيل الاخباري

اللواء المعايطة يزور إدارة الإقامة والحدود ويوعز بمضاعفة الجهود للتسهيل على حجاج بيت الله

مركز التوثيق الملكي يطلق برنامج الفهرسة الإلكتروني

المملكة على موعد مع منخفض خماسيني جديد

ليبيا تعترف بجميع الجامعات الرسمية وتعتمد دراسة الطلبة الليبيين فيها

تطوير العقبة: نعمل على إنشاء أول مسار ألياف ضوئية بحري يربط قارتي آسيا وأوروبا

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة

الجامعة الأردنية: تأجيل قروض صندوق الادخار لشهر حزيران

توقيف عضو هيئة إدارية سابق بنادي رياضي بجرم الاختلاس

ولي العهد يطلع على سير العمل في برامج شركة تطوير العقبة ومشاريعها

الاحتلال يهدم سور أرض زراعية في قلقيلية

الأحد، 11-06-2023 04:13 م

شاهد.. رد فعل أردوغان بعدما علم بملكية الشيخ منصور بن زايد لمانشستر سيتي

620231191619292711864


الوكيل الإخباري - أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعجابه بعدما علم أن نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد، هو مالك مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم.

والتقى الشيخ محمد بن زايد والشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أردوغان، على هامش زيارة عمل لدولة تركيا، قبل أن يتوجهوا معا مساء السبت، إلى ملعب "أتاتورك" الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية، الذي استضاف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأظهرت اللقطات ردة فعل أردوغان عندما أخبره رئيس دولة الإمارات بأن الشيخ منصور بن زايد يمتلك نادي مانشستر سيتي، ليعلق الرئيس التركي: "ما شاء الله".

وتوج نادي مانشستر سيتي لأول مرة في تاريخه بلقب دوري الأبطال، وذلك على حساب وإنتر ميلان، بفوزه عليه بهدف وحيد.

يذكر أن نادي مانشستر سيتي مملوك لمجموعة سيتي فوتبول لكرة القدم، منذ عام 2008، والتي أسسها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202311155344170638919

أول تعليق للشيخ منصور بن زايد آل نهيان على فوز مانشستر سيتي التاريخي

6202311164148587586868

رسميا.. الجزائري حسام عوار ينضم إلى روما

6202311134130992092744

إنتر ميامي يواصل السقوط قبل استقبال ميسي

6202311134518198097494

مورينيو يرفض عرضًا لتدريب الأهلي السعودي

620231194118574066598

الوحدات يوافق على اعتزال اللاعب الدميري

6202311111716844456927

برشلونة يفتح ذراعيه لاستقبال بطل أوروبا

أخبار متعلقة
6202311111716844456927

برشلونة يفتح ذراعيه لاستقبال بطل أوروبا

6202311113526524781369

خطوة جدية من اتحاد جدة لضم نجم السيتي

620231112117836949465

جوارديولا يحذر الريال: إذا نمت.. سنلحق بك في ألقاب أوروبا

620231113196206306626

الشيخ منصور بن زايد: دوري الأبطال ليس نهاية المطاف

5202317131429876771341

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة السيتي الليلة

5202314111549238026669 (1)

إيفرتون يواجه مان سيتي بالدوري الإنجليزي