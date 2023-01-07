السبت 07-01-2023
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السبت، 07-01-2023 01:17 م

شاهد.. رد فعل رونالدو على هدف النصر العالمي

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الوكيل الإخباري - غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه الجديد النصر أمام ضيفه الطائي (2-0) التي جمعتهما امس الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورصدت عدسات الكاميرات رونالدو وهو يتابع المباراة من مقصورة كبار الشخصيات في ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، ويصفق لزميله البرازيلي أندرسون تاليسكا عندما أحرز الهدف الأول "للعالمي" في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.

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