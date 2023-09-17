شاهد.. رونالدو كاد أن يسقط مصورا بالضربة القاضية

الوكيل الإخباري - كاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن يتسبب في إصابة مصور خلال لقاء فريقه النصر أمام مضيفه الرائد (1-3) الذي جمعهما السبت، في الجولة السادسة من دوري "روشن" السعودي.



وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، لتسديدة قوية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، من ضربة حرة مباشرة، مرت بجوار القائم، وارتطمت برأس أحد المصورين، كاد أن يسقط على الأرض من شدة قوتها.

اضافة اعلان

وبعد ذلك اختتم رونالدو ثلاثية "العالمي" بحلول الدقيقة 78 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في بريدة.



ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة