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الأربعاء، 04-01-2023 12:53 م

شاهد.. رونالدو يرتكب خطأ أثناء المؤتمر الصحفي مع النصر

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الوكيل الإخباري - ارتكب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خطأ غريبا طريفا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لتقديمه كلاعب جديد في نادي النصر السعودي لكرة القدم.

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ووصل رونالدو مع عائلته إلى السعودية مساء الاثنين الماضي، وخضع للكشف الطبي في العاصمة الرياض يوم الثلاثاء، قبل تقديمه مع عائلته في حفل كبير بملعب "مرسول بارك" وسط حضور جماهيري غفير.

وقال رونالدو في حديثه إلى وسائل الإعلام، قبل الحفل: "كرة القدم تتطور بشكل مختلف، بالنسبة لي هذه ليست نهاية مسيرتي بانتقالي إلى جنوب إفريقيا".

 

 

 

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