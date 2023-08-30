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الأربعاء، 30-08-2023 01:13 م

شاهد.. رونالدو يرقص على الشيلات السعودية والفيديو يجتاح مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري - أثار فيديو متداول للبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر، وهو يرقص على الشيلات السعودية، تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو حمد فارس آل منصور، لاعب النصر السابق ونادي الأخدود حاليا، وهو يُعلم رونالدو رقصة السعب النجراني في إحدى الصالات الرياضية. حيث كان اللاعبان يقفان أمام بعضهما البعض، وكان حمد يمسك بعصا ويرفعها فوق رأسه، فيما كان رونالدو يقلد حركاته.

وبدا "الدون" مندمجا في الرقصة على نفس خطوات حمد الفارس بمهارة وإتقان، وعلق حمد على الفيديو "عاش أبو جونيور".

وانهالت التعليقات من المتابعين حيث قال أحدهم: "والله تم تهكير رونالدو بنجاح"، وقال آخر: "جدا مرن في حياته ما شاء الله"، وأضاف آخر: "رونالدو أفضل صفقة بالدوري السعودي كان حلم للهلال وأصبح واقع للنصر".

وخطف النجم البرتغالي الأضواء بأهدافه وسلوكه خلال مباراة فريقه النصر أمام الشباب (4-0)، مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين.

واحتفل رونالدو بطريقته الخاصة بعد تسجيله الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء عند الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، لكنه فاجأ المتفرجين بتأدية العرضة السعودية.

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