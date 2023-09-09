شاهد.. رونالدو ينجو من الطرد أمام سلوفاكيا

الوكيل الإخباري - نجا كريستيانو رونالدو، من تلقي البطاقة الحمراء المباشرة والطرد من لقاء البرتغال ضد سلوفاكيا الذي أقيم يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ"يورو 2024".



وفي الدقيقة 60، مرر برونو فرنانديز كرة عرضية داخل منطقة جزاء سلوفاكيا، لتتجاوز المدافعين وتستقر أمام رونالدو، الذي حاول مقابلتها بتسديدة مباشرة، لكن محاولته باءت بالفشل.



وارتطمت الكرة بقدم رونالدو لتطول عليه، وحاول "الدون" اللحاق بها قبل وصول حارس سلوفاكيا مارتن دوبرافكا إليها، وانزلق لخطف الكرة وتحويلها إلى الشباك، لكن قدمه ارتطمت بوجه الحارس.



ولحسن حظ رونالدو، فقد اكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء في وجهه ولكنه سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة ضد منتخب لوكسمبورغ الاثنين بسبب تراكم البطاقات.

اضافة اعلان



وانتهت المباراة بفوز البرتغال بهدف دون رد حمل توقيع برونو فيرنانديز في الدقيقة 43.

صور | تدخل قوي من رونالدو على حارس منتخب سلوفاكيا يكلفه البطاقة الصفراء pic.twitter.com/SNxpKh8uO7 September 8, 2023

ملاعب