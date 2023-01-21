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السبت، 21-01-2023 02:15 م

شاهد.. رونالدو يوجه قبلة لجماهير موسم رياض

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الوكيل الإخباري - حظي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتشجيع حار في مباراة "كأس موسم الرياض" التي جمعت فريقا مكونا من نجوم النصر والهلال السعوديين، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي (4-5) الخميس.

وهتفت الجماهير الحاضرة في ملعب "الملك فهد الدولي" باسم النجم الكبير رونالدو منذ البداية وحتى خروجه من أرضية الملعب في الدقيقة 61، ورصدت عدسات الكاميرات "الدون" وهو يرد التحية للجماهير بقبلة عند جلوسه على دكة البدلاء.

وحصل النجم البرتغالي على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تألقه اللافت وإحرازه هدفين لنجوم النصر والهلال في مرمى نادي باريس سان جيرمان، خلال الشوط الأول.

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وخاض كريستيانو رونالدو أول مباراة له على الأراضي السعودية منذ توقيعه على عقد مع النصر يمتد حتى عام 2025، وواجه منافسه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة منذ نحو ثلاثة أعوام، في المباراة الـ37 بينهما في مختلف المسابقات مع الأندية والمنتخبات.


يذكر أنه من المنتظر أن كريستيانو رونالدو (37 عاما) لأول مرة بقميص فريقه الجديد النصر أمام ضيفه الاتفاق، يوم الأحد 22 يناير الجاري، ضمن الدوري السعودي.

 

 

 

 

ملاعب

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