شاهد.. صربيا تدك شباك الكاميرون بهدفين في دقائق مجنونة

الوكيل الإخباري - نجحت صربيا في قلب الطاولة أمام المنتخب الكاميرون 2-1 في المواجهة القوية التي تجمعهما، اليوم الاثنين، علي استاد "الجنوب"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم "قطر 2022".
وأحرز جان شارل كاستيليتو هدف الكاميرون في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول والمباراة .
ورغم التكافؤ الواضح بين الفريقين إلا أن صربيا انتفضت في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وسجلت هدف التعادل في الدقيقة 45 عبر بافلوفيتش، ثم أضاف بعدها سيرجي سافيتش الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط.
كاس العالم 2022 : الكاميرون 1 - 2 صربيا | هدف الثاني— اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) November 28, 2022
فضلا رتويت ومتابعة حسابي سناب igoal1
pic.twitter.com/0ZH0utO3oY
كاس العالم 2022 : الكاميرون 1 - 1 صربيا | هدف التعادل— اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) November 28, 2022
فضلا رتويت ومتابعة حسابي سناب igoal1
pic.twitter.com/VUDW8vm0aP
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