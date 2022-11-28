شاهد.. صربيا تدك شباك الكاميرون بهدفين في دقائق مجنونة

الوكيل الإخباري - نجحت صربيا في قلب الطاولة أمام المنتخب الكاميرون 2-1 في المواجهة القوية التي تجمعهما، اليوم الاثنين، علي استاد "الجنوب"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم "قطر 2022".



وأحرز جان شارل كاستيليتو هدف الكاميرون في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول والمباراة .



ورغم التكافؤ الواضح بين الفريقين إلا أن صربيا انتفضت في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وسجلت هدف التعادل في الدقيقة 45 عبر بافلوفيتش، ثم أضاف بعدها سيرجي سافيتش الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط.

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فضلا رتويت ومتابعة حسابي سناب igoal1

pic.twitter.com/0ZH0utO3oY كاس العالم 2022 : الكاميرون 1 - 2 صربيا | هدف الثانيفضلا رتويت ومتابعة حسابي سناب igoal1 November 28, 2022





فضلا رتويت ومتابعة حسابي سناب igoal1

pic.twitter.com/VUDW8vm0aP كاس العالم 2022 : الكاميرون 1 - 1 صربيا | هدف التعادلفضلا رتويت ومتابعة حسابي سناب igoal1 November 28, 2022

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