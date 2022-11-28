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الإثنين، 28-11-2022 03:11 م

شاهد.. صربيا تدك شباك الكاميرون بهدفين في دقائق مجنونة

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الوكيل الإخباري - نجحت صربيا في قلب الطاولة أمام المنتخب الكاميرون 2-1 في المواجهة القوية التي تجمعهما، اليوم الاثنين، علي استاد "الجنوب"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وأحرز جان شارل كاستيليتو هدف الكاميرون في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول والمباراة .

ورغم التكافؤ الواضح بين الفريقين إلا أن صربيا انتفضت في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وسجلت هدف التعادل في الدقيقة 45 عبر بافلوفيتش، ثم أضاف بعدها سيرجي سافيتش الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط.

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