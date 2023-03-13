شاهد.. عمرو أديب يعلق على سرقة فيلا محمد صلاح

الوكيل الإخباري - علق الإعلامي المصري عمرو أديب، على واقعة سرقة منزل نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، في التجمع الأول بالقاهرة، مؤكداً تداول صحف العالم للخبر.



وأجرى أديب، مداخلة هاتفية خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر" مع الصحافي المصري يسري البدري، للكشف عن تفاصيل الحادث.



وقال البدري، خلال المداخلة الهاتفية: "الأجهزة الأمنية المصرية تلقت بلاغاً من ابن خالة محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول، بواقعة السرقة، وتم تحرير محضر برقم "4262" جنح التجمع الأول، والأجهزة الأمنية والبحث الجنائي يتابعون القضية".



وأضاف، "المسروقات من منزل محمد صلاح عبارة عن أجهزة رسيفر، وبعض الملابس الرياضية، واللص لم يستطع الخروج بأسطوانة البوتاجاز، وجاري حصر المحتويات المسروقة".



وتابع البدري، "وبدأت أجهزة الأمن مراجعة كاميرات الكمبوند، وقام فريق البحث بمراجعة 21 يوماً من الكاميرات، وتم توسيع دائرة الاشتباة وسؤال جميع العاملين في محيط فيلا محمد صلاح، للوصول إلى الجاني في أقرب وقت ممكن".

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