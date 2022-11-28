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الإثنين، 28-11-2022 04:36 م

شاهد.. غانا تسجل الهدف الأول في مرمى كوريا الجنوبية

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الوكيل الإخباري - سجل محمد ساليسو الهدف الأول لمنتخب غانا في مرمى كوريا الجنوبية بالدقيقة 24، لتصبح النتيجة 1 / 0 لصالح غانا في المباراة التي تقام على ملعب 974، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة في كأس العالم قطر 2022.

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