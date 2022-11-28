شاهد.. غانا تسجل الهدف الأول في مرمى كوريا الجنوبية

الوكيل الإخباري - سجل محمد ساليسو الهدف الأول لمنتخب غانا في مرمى كوريا الجنوبية بالدقيقة 24، لتصبح النتيجة 1 / 0 لصالح غانا في المباراة التي تقام على ملعب 974، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة في كأس العالم قطر 2022.
Goal! 🇬🇭— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 28, 2022
Ghana take the lead against the run of play! Mohammed Salisu bundles the ball in from close range! After a VAR check, the goal is eventually given. #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/Qk2hQfsq1e
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