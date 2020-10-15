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الخميس، 15-10-2020 12:05 م

شاهد كيف دعم رونالدو منتخب البرتغال من الحجر الصحي

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الوكيل الإخباري _ حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المصاب بفيروس كورونا، على دعم زملائه في منتخب بلاده، خلال مواجهتهم للسويد، أمس الأربعاء، من غرفته في الحجر الصحي.

ونشر "الدون" عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة له من العزل الصحي، مرتديا قميص المنتخب البرتغالي ويتابع لقاء البرتغال والسويد على شاشة التلفاز، وأرفق الصورة بتعليق: "كأنني حاضر هناك.. هيا برتغال، كلنا برتغال".


وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أن رونالدو، البالغ من العمر 35 عاما، سيغيب عن مواجهة السويد في دوري الأمم الأوروبية، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، لكنه أكد أن اللاعب "بخير" ولم تظهر عليه أي أعراض ويخضع للعزل الذاتي.

وقاد بديل رونالدو، ديوغو جوتا، منتخب البرتغال إلى الفوز على السويد 3-0، بتسجيله هدفين.


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المصدر : ملاعب 

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