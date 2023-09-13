شاهد.. لاعب إماراتي يسجل هدفا خياليا ويصدم حارس باريس سان جيرمان

الوكيل الإخباري - أحرز لاعب منتخب الإمارات علي سالمين هدفا خياليا ضد كيلور نافاس حارس منتخب كوستاريكا وفريق باريس سان جيرمان.



وجاء الهدف الثالث لمنتخب "الأبيض" بطريقة رائعة، بعدما باغت لاعب الوصل سالمين حارس المرمى نافاس بتسديدة بعيدة المدى، عند الدقيقة 38 من زمن المباراة، ولم يتمكن قائد الفريق الكوستاريكي من التصدي لها.

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وتغلب المنتخب الإماراتي على نظيره منتخب كوستاريكا، بنتيجة 4-1، في مباراة ودية، أقيمت مساء الثلاثاء، في ختام معسكر الأبيض في كرواتيا.



وحملت رباعية الإمارات توقيع كل من يحيى الغساني (هدفين)، كايو وعلي سالمين فيما سجل خوليو كاسكانتي هدف كوستاريكا الوحيد..



وتأتي هذه المباراة ضمن الخطة الاستعدادية للمنتخب الإماراتي تحضيرا للمشاركة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، وأيضا للمشاركة في كأس آسيا 2023، والتي تقام مطلع العام المقبل في قطر

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