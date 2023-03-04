شاهد.. لحظة لقاء رونالدو والطفل السوري الذي تمنى مقابلته أثناء الزلزال

الوكيل الإخباري - تحققت أمنية الطفل السوري الذي ظهر في فيديو بعد وقوع زلزال 6 فبراير الماضي، بلقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر.



ونشر رئيس هيئة الترفيه السعودي، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو وثق لقاء الطفل السوري، والنجم كريستيانو رونالدو، وذلك استجابة لرغبة الطفل.



وأظهر الفيديو الطفل وهو يسلم على رونالدو قائلا له: " أنا أحبك"، معبرا عن فرحته بلقاء اللاعب.

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فرحتك فرحه لي ...حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي القائد الملهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والشعب السعودي الكريم والشكر للنجم العالمي الكبير... 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/9G7ZjhJx8B March 3, 2023

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