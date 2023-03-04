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السبت، 04-03-2023 03:27 م

شاهد.. لحظة لقاء رونالدو والطفل السوري الذي تمنى مقابلته أثناء الزلزال

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الوكيل الإخباري - تحققت أمنية الطفل السوري الذي ظهر في فيديو بعد وقوع زلزال 6 فبراير الماضي، بلقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر.

ونشر رئيس هيئة الترفيه السعودي، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو وثق لقاء الطفل السوري، والنجم كريستيانو رونالدو، وذلك استجابة لرغبة الطفل.

وأظهر الفيديو الطفل وهو يسلم على رونالدو قائلا له: " أنا أحبك"، معبرا عن فرحته بلقاء اللاعب.

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