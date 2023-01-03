شاهد.. لحظة وصول رونالدو مع جورجينا إلى السعودية

الوكيل الإخباري - حطت الطائرة الخاصة بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، امس الاثنين، في مطار الملك خالد الدولي، بالعاصمة السعودية الرياض، التي كانت تقله رفقة عائلته وبعض المقربين منه.
ووقع كريستيانو رونالدو يوم الجمعة الماضي، عقدا لمدة عامين ونصف مع نادي النصر السعودي لكرة القدم، سيحصل بموجبه على مبلغ 200 مليون يورو سنويا، بحسب ما نشرت الصحافة العالمية.
واصطحب رونالدو في رحلته إلى السعودية وفدا يضم أسرته بجانب مجموعة من مستشاريه الماليين والقانونيين.
#عاجل|— الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) January 2, 2023
لقطات خاصة بـ"الرياضية" من وصول الأسطورة البرتغالية #كريستيانو_رونالدو لاعب #النصر والوفد المرافق له إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض pic.twitter.com/b0l6dNQPop
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