الخميس 08-10-2020
الوكيل الاخباري

إعلان هام من ديوان الخدمة المدنية

فقدان محفظة في إربد

تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في الرمثا

الحجاوي للوكيل : الوضع خطر وقد نضطر لزيادة أيام الحظر

توجـه حكومي لإعادة النظر بالحظر الشامل

مسار معين لمصابي كورونا داخل طوارئ البشير

17 مصابا بكورونا بحالة حرجة في مستشفى الأمير حمزة

أسعار الذهب الخميس 8/10/2020

وفيات الخميس 8/10/2020

أجواء حــارة اليوم




الخميس، 08-10-2020 11:20 ص

شاهد _ لحظة وفاة مدرب مصري خلال مباراة لفريقه

featured-2


الوكيل الإخباري _ عرض مقطع فيديو لحظة وفاة مدرب فريق أهلي فارسكور المصري على أرض الملعب، أمام أعين لاعبيه، ومن بينهم نجله، خلال مباراة أمام “الروضة”.

كما وانتشر عدد من مقاطع الفيديو والصور التي وثقت الواقعة، حيث سقط مدرب نادي أهلي فارسكور، أكرم حفيلة، على أرض الملعب خلال المباراة المؤهلة للتصفيات النهائية لدوري القسم الثالث.



وبشكل مفاجئ، تعرض المدرب لأزمة قلبية أثناء الشوط الأول، وحاول بعض اللاعبين إنعاشه، فيما صرخ البعض للمطالبة بالاتصال بالإسعاف بشكل سريع.

وبسبب تأخر وصول سيارة الإسعاف وعدم تمكنهم من إنعاش المدرب، قام بعض اللاعبين بحمل المدرب والخروج بسرعة من أرض الملعب لنقله إلى المستشفى، فيما أجهش آخرون في البكاء، من بينهم نجله الذي يلعب أيضا في صفوف الفريق.

وكانت قد نشرت صفحة نادي أهلي فارسكور على فيسبوك، نعيا جاء فيه: “ينعى المهندس محمد عسيلي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، فقيد الشباب الكابتن أكرم حفيلة المدرب القدير ومدير النادي السابق. إنا لله وإنا إليه راجعون. خالص العزاء للأسرة الكريمة وللفقيد الرحمة وللأهل الصبر والسلوان" .



اضافة اعلان
 

 

 

 

المصدر : ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

48362144_303

شاهد.. الحكم يثير غضب رونالدو بسبب تسرعه

reuters_2019-12-26_2019-12-26t181433z_1936104813_rc263e91t34d_rtrmadp_3_soccer-england-mun-new-report_reuters

مانشستر يونايتد لم يلبي طلبات سولشاير الحقيقية في السوق

38471

برشلونة يخشى هجرة نجومه في يناير

eee-12

استقالة رئيس نادي التعاون السعودي

157486821143312100

بالفيديو.. جائزة ميسي الأولى لهذا الموسم