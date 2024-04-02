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الثلاثاء، 02-04-2024 02:02 م

شاهد.. مُدافع برشلونة يشتبك مع مشجع خارج الملعب

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الوكيل الإخباري - تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، فيديو لمدافع نادي برشلونة إينيغو مارتينيز وهو يهاجم أحد المشجعين بعد مغادرته مقر تدريبات النادي الكتالوني.

واضطر الرياضي ابن الـ32 عاما إلى إيقاف سيارته، لينزل منها ويشتبك مع المشجع لفظيا.

واقترب مارتينيز، الذي كان يرتدي قميصا أبيض وسروالا رماديا وأحذية رياضية بيضاء، من المشجع الذي تقدم نحو مدافع برشلونة أيضا.

وعبر مارتينيز عن إحباطه، الذي يبدو أنه أثاره سوء المعاملة من قبل المشجع الشاب.

وأوضح مارتينيز، الذي تحدث للمشجع بنبرة حادة باللغة الإسبانية لمدة 20 ثانية تقريبا، أنه لن يتسامح مع تعرضه للإهانة أو التلفظ بألفاظ مهينة بعد الآن.

وتوجه مارتينيز للمشجع الشاب مباشرة قائلا: "هذه آخر مرة تهينني فيها بالأحمق أنت وصديقك (الذي يصور الفيديو)، آخر مرة تهينني أنت وصديقك".

يذكر أن مارتينيز كان قد شارك أساسيا في المباراة الأخيرة التي تغلب فيها برشلونة على لاس بالماس (1-0) ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

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