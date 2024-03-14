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الخميس، 14-03-2024 02:41 م

شاهد.. مدرب أتلتيكو مدريد يدخل في نوبة بكاء بعد بلوغ دور الثمانية في التشامبيونزليغ

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الوكيل الإخباري - أبدى الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد سعادته بالإطاحة بإنتر ميلان والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز بركلات الترجيح 3-2 في إياب ثمن النهائي.

وانتزع أتلتيكو بطاقة التأهل للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، من ضيفه إنتر ميلان، بفوزه عليه 3-2 بركلات الترجيح بعد فوزه في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بنتيجة 2-1 مساء أمس الأربعاء.

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وعقب الفوز الماراثوني الذي حققه أصحاب الأرض على إنتر ميلان، دخل سيميوني في نوبة بكاء للتعبير عن فرحته ببلوغ للدور ربع النهائي من البطولة بعد الفوز الصعب على فريقه السابق كلاعب.

 

 

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي: "أقول لجمهورنا شكرا. أكن الكثير من الاحترام والتقدير لمشجعينا. وصلنا إلى المباراة بعد تقديم مواجهتين سيئتين في بيلباو وفي قادش . ولكن شعرنا بدعم الجمهور الهائل. يلعب المشجعون دورا حاسما في ملعبنا.. الملعب قادنا للانتصار".

وتابع: "العودة لربع نهائي دوري الأبطال تبدو سهلة ولكنها ليست سهلة على الإطلاق".

وعن مواجهة الإنتر قال: "لعبنا أمام خصم مذهل وتألق فريقنا. مدافعونا قدموا مباراة استثنائية"، وامتدح سيميوني تحديدا لاعبيه ممفيس ديباي وأنخل كوريا وبابلو باريوس وروديجو ريكيلمي والحارس يان أوبلاك.

وأكمل أتلتيكو مدريد بذلك عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي للبطولة القارية المرموقة "التشامبيونز ليغ"، والتحق بركب كل من، باريس سان جيرمان الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، أرسنال الإنجليزي، برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني.  

 

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