شاهد .. مشجع برازيلي يصدم جماهير الارجنتين برده على سؤال 'من أفضل منتخب في العالم'

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو، تفاصيل حوار مثير بين جماهير منتخب الأرجنتين، ومشجع برازيلي، داخل مترو الانفاق في قطر.
ودخل المشجع البرازيلي بمفرده في المترو مع جماهير الارجنتين، وسألهم من هو افضل منتخب في العالم؟.
ورد مشجعي المنتخب الأرجنتيني: "أفضل منتخب في العالم ليس البرازيل".
وفاجأ المشجع البرازيلي جماهير الأرجنتين برده عليهم: "أفضل منتخب في العالم، السعودية".
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني، حقق فوزاً تاريخيا على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى من عمر منافسات كأس العالم.
برازيلي يدخل في مترو وحيداً مع الارجنتينيين يسألهم— 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) November 25, 2022
- من هو افضل منتخب في العالم ؟
الارجنتيني : ليس البرازيل
البرازيلي : السعوديه 🤣 pic.twitter.com/ZFfYwdF15t
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