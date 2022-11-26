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السبت، 26-11-2022 11:57 ص

شاهد .. مشجع برازيلي يصدم جماهير الارجنتين برده على سؤال 'من أفضل منتخب في العالم'

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو، تفاصيل حوار مثير بين جماهير منتخب الأرجنتين، ومشجع برازيلي، داخل مترو الانفاق في قطر.

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ودخل المشجع البرازيلي بمفرده في المترو مع جماهير الارجنتين، وسألهم من هو افضل منتخب في العالم؟.

ورد مشجعي المنتخب الأرجنتيني: "أفضل منتخب في العالم ليس البرازيل".


وفاجأ المشجع البرازيلي جماهير الأرجنتين برده عليهم: "أفضل منتخب في العالم، السعودية".


الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني، حقق فوزاً تاريخيا على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى من عمر منافسات كأس العالم.

 

 


المرصد

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