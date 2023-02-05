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الأحد، 05-02-2023 03:21 م

شاهد.. هاتريك عالمي للسوري عمر السومة

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الوكيل الإخباري -  قاد النجم السوري عمر السومة ناديه العربي القطري إلى تحقيق فوز عريض على مضيفه الريان (3-0) في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري نجوم قطر لكرة القدم.

وأحرز عمر السومة "العقيد" أهداف فريقه الثلاثة "هاتريك" في الدقائق (34، 53، 68) من زمن اللقاء.

ورفع نادي العربي رصيده بعد هذا الفوز إلى 25 نقطة، ليعزز موقعه في المركز الثاني ضمن جدول ترتيب الدوري، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر الدحيل.

بينما توقف رصيد فريق الريان عند 8 نقاط فقط، ويشغل المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري.

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