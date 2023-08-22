شاهد : هذا ما فعله التعمري بعمان قبل ان يهز شباك ليون الفرنسي - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وصل موقع الوكيل الاخباري مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب الأردني موسى التعمري قبل السفر الى فرنسا للعب مع نادي ليون الفرنسي .



ويظهر التعمري بالفيديو مع حلاقه في صالون ابو طحان للرجال بمنطقة الجاردنز بالعاصمة عمان .



وقال اياد النعيمات مالك الصالون لموقع الوكيل الاخباري ان التعمري معتاد على الحلاقة في صالونه ، وقد حضر للحلاقة قبل سفره الى فرنسا ، حيث غادر الصالون على الفور الى المطار .



وكان ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني احتفل باللاعب الأردني موسى التعمري لتسجيله أولى أهدافه في الدوري الفرنسي.



وشارك ولي العهد، مقطع فيديو عبر انستغرام، للاعب الأردني موسى التعمري الذي هز شباك نادي ليون الفرنسي بهدفين، خلال مشاركته ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الفرنسي.

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