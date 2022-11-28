شاهد..ورطة لميسي بسبب احتفالاته أمام المكسيك

الوكيل الإخباري - تَسببت احتفالات لاعبي منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، بعد الفوز على المكسيك، في ورطة لنجم التانغو، بعد الانتقادات الشديدة التي تَعرض لها من جانب الجماهير المكسيكية، بعدما ظهر قميص المنتخب المكسيكي ملقى على الأرض.

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ونجح منتخب الأرجنتين في تحقيق فوزه الأول بكأس العالم 2022 بهدفين دون رد على المكسيك يوم السبت الماضي؛ حيث أحرز الهدفَ الأول ميسي؛ بينما جاء الهدف الثاني عن طريق إنزو فيرنانديز.



ويبدو -وفق "الألمانية"- أن أحد لاعبي المكسيك قام باستبدال قميصه مع ميسي عقب نهاية المباراة، واتجه لاعبو الأرجنتين إلى غرف خلع الملابس للاحتفال بالفوز على المكسيك، وظهر قميص إلتري كولور ملقى على الأرض أثناء الاحتفالات.



ووجّهت جماهير المكسيك العديد من الانتقادات إلى ميسي، وأعلنت عن رفضها للقطة التي ظهر فيها قميص منتخب بلادها ملقى أرضًا؛ حتى إذا كان ميسي لم يقصد الإهانة بهذه الحركة.



وكان من ضمن المنتقدين لـ"ميسي" كانيلو ألفاريز الملاكم المكسيكي وبطل العالم؛ حيث كتب عدة تغريدات على "تويتر" في هذا الشأن، جاء منها: "ميسي ينظف الأرض بقميص المكسيك".



ورد عليه الصحفي الأرجنتيني أندريس يوسين، قائلًا: "كانيلو، أنت تعلم جيدًا أن الأمر كان مجرد سهو، ولا أستبعد اعتذار ميسي".

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