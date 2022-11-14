الإثنين 14-11-2022
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الإثنين، 14-11-2022 03:15 م

شاهد.. وصول ثاني الفنادق العائمة إلى الدوحة

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الوكيل الإخباري - استقبل ميناء الدوحة الاثنين، السفينة السياحية "إم إس سي بويسيا" والمقرر استخدامها كفندق عائم لينضم بذلك إلى السفينة "إم إس سي وورلد يوربا" في تقديم ضيافة فاخرة لمشجعي مونديال قطر.

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وتعتبر السفينة "إم إس سي بويسيا" فندقا عصريا عائما من فئة 4 نجوم، يقدم خدمة فاخرة لمرتاديه من مشجعي البطولة، تعكسها مجموعة متنوعة من خيارات الغرف، من الكابينات التقليدية المطلة على البحر إلى الغرف ذات الشرفات والأجنحة الفاخرة، إضافة لإمكانيات متعددة لتناول الطعام وبرامج ترفيهية لجميع الأعمار.

 

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