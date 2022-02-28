شاهد : يزن العرب يسجل ركلة ترجيح ،، ويتحدث لملاعب عن انطلاقة الدوري

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ملاعب - أنس عشاسجل مدافع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يزن العرب ركلة ترجيحية في مواجهة فريقه سيلانغور الماليزي والتي جمعته مع مواطنه ميلاكة يونايتد في مباراة ودية إحتفالية، وشارك فيها نجم وسط النشامى بهاء عبد الرحمن أيضا .وقال العرب في حديث خاص لموقع ملاعب، الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل الإعلامية، أن المبارة الإحتفالية وصلت لركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 3/3، مما استدعى الوصول لركلات الترجيح والتي نفذ المدافع الدولي أحدها .وكشف المدافع عن موعد انطلاق الدوري الماليزي، حيث سيكون يوم الجمعة المقبل بمواجهة فريق كوالالمبور، علما أنه من الفرق القوية في ماليزيا ويحمل لقب الكأس ، مبينا أن المعنويات عالية لتشريف الكرة الأردنية .