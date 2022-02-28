الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

الملك : نحن بحاجة لبناء الجسور بدلاً من الأسوار

بلدية الجفر تعالج مشكلة حفرة هددت حياة المواطنين

كندا تعلن انتهاك الطيران الروسي لمجالها الجوي

منتدى الرصيفة للثقافة يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

عائلتان أردنيتان ترويان لـ"الوكيل الاخباري" لحظات مرعبة عاشوها في أوكرانيا وتفاصيل رحلة العبور إلى بولندا

وصول عائلتان أردنيتان إلى بولندا قادمتين من أوكرانيا تمهيداً للعودة إلى المملكة الجمعة - صور

الضمان تكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعها التأمينية لشهر كانون ثاني 2022

علماء مناخ يحذرون: تغيُّر المناخ سيؤثر مليارات الأرواح في جميع أنحاء العالم

الصحة تعلن قائمة مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

تأهيل غرفة صفية بمدرسة حي نجيب الأساسية في بلدة الكتة

الإثنين، 28-02-2022 02:44 م

شاهد : يزن العرب يسجل ركلة ترجيح ،، ويتحدث لملاعب عن انطلاقة الدوري

274533171_490024312691716_3978877977589631723_n


ملاعب - أنس عشا

سجل مدافع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يزن العرب ركلة ترجيحية في مواجهة فريقه سيلانغور الماليزي والتي جمعته مع مواطنه ميلاكة يونايتد في مباراة ودية إحتفالية، وشارك فيها نجم وسط النشامى بهاء عبد الرحمن أيضا .اضافة اعلان




 
 

وقال العرب في حديث خاص لموقع ملاعب، الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل الإعلامية، أن المبارة الإحتفالية وصلت لركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 3/3، مما استدعى الوصول لركلات الترجيح والتي نفذ المدافع الدولي أحدها .

 

وكشف المدافع عن موعد انطلاق الدوري الماليزي، حيث سيكون يوم الجمعة المقبل بمواجهة فريق كوالالمبور، علما أنه من الفرق القوية في ماليزيا ويحمل لقب الكأس ، مبينا أن المعنويات عالية لتشريف الكرة الأردنية .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A9995

فيديو : يزن النعيمات يغادر الملعب مصابا ولا تفاصيل حتى الآن !!

SGDLADgmvmg8sBM4tkygcDZjoklSNT5XtcXCGcNv

فيديو : آخر أخبار محترفينا ،، أبو زريق يسجل وفريقه يواجه الهبوط

273016997_340662681399238_7670600785048213636_n

فيديو : القرا يتألق في عُمان ،، والجوابري بالصدارة بعد فوز كبير

2ce59d5c-646d-437f-9cb5-d331b6ade3e3

منتخب السلة يواصل التألق في تصفيات كأس العالم

22022271568976377595

فوز لرفاق مرضي والروابدة ،، خسارة مرجان وتأجيل مباراة صالح راتب (فيديو)

2202227134939797889916

فيديو : علوان يعوض بهاء فيصل ،، هدف و اسيست على فريق يزن النعيمات

أخبار متعلقة
22022271568976377595

فوز لرفاق مرضي والروابدة ،، خسارة مرجان وتأجيل مباراة صالح راتب (فيديو)

220221913510305400283

فيديو : القرا يفتتح سجله التهديفي مع النهضة ،، وتعادل للجوابري

2202213183050591239312

وولفرهامبتون يطيح بتوتنهام بثنائية بالدوري الإنجليزي

FLFYP-aXIAMlcKn

شلبية يحتفل في السعودية ،، انتصار جديد للخلود !!

q4bcqqpbivhnwnio9q33

سيدات يوفنتوس يواصلن التألق بالدوري الإيطالي

GettyImages-1229332207

أتلتيكو مدريد ،، ليس أرسنال ولن يخدم برشلونة مجانا !!