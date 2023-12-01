شباب الأردن يتأهل لنصف نهائي كأس الأردن بعد الفوز على معان

الوكيل الإخباري- تأهل شباب الأردن إلى نصف نهائي منافسات بطولة كأس الأردن لكرة القدم، للموسم الحالي 2023-2024، بعد فوزه على معان في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان الدولي ضمن دور الثمانية، بركلات الترجيح بـ3-0 بعد أن فرض شباب الأردن التعادل على معان، بهدف لكل منهما.

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وكانت فرق الرمثا وشباب الأردن والسلط والحسين إربد ومعان وشباب العقبة، بلغت دور الثمانية من البطولة، بعد تغلبها على الأهلي، اليرموك، الجليل، مغير السرحان، والجزيرة على التوالي.



وأعلن اتحاد الكرة، في وقت سابق، تأجيل مباراتي مغير السرحان مع الوحدات، وسحاب مع الفيصلي، ضمن دور الـ16 من البطولة، حتى إشعار آخر، بسبب ارتباط فريقي الفيصلي والوحدات بالبطولات الآسيوية.