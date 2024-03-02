شباب الأردن يتفوق على سحاب بدوري المحترفين

الوكيل الإخباري - تفوق فريق شباب الأردن على سحاب، الجمعة، بهدف دون رد سجله أحمد صبرة، في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان الدولي، بافتتاح مباريات الأسبوع الثالث عشر بدوري المحترفين لكرة القدم.



وبهذا الفوز رفع شباب الأردن رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد سحاب عند 10 نقاط في المركز العاشر.



وتستأنف المباريات السبت، بلقاء مغير السرحان مع معان، والأهلي مع شباب العقبة، والحسين إربد مع السلط، فيما تختتم منافسات الأسبوع الثالث عشر يوم الأحد، بلقاء الفيصلي مع الرمثا، ثم الجليل مع الوحدات.



ويتصدر فريق الحسين إربد حاليا الدوري برصيد 34 نقطة، يليه الوحدات والفيصلي برصيد 27 نقطة لكل فريق.

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