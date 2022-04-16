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السبت، 16-04-2022 09:43 م

شباب الأردن يحقق فوزه الأول بدوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
تغلب شباب الأردن بصعوبة على الجزيرة بنتيجة 3/2 في المباراة التي جمعتهما على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة الثانية من دوري المحترفين .اضافة اعلان



 

وتقدم البرازيلي دوجلاس لشباب الأردن عند الدقيقة 34، قبل أن يتعادل خضر الحاج للجزيرة بالدقيقة 46 من عمر الشوط الثاني، وليتقدم الشباب مجددا عن طريق زيد جمال أبو عابد، ليعود خضر الحاج ويتعادل للجزيرة من ركلة حرة رائعة بالدقيقة 54.


وحسمت كتيبة المدرب الوطني وسيم البزور الفوز عن طريقة دوجلاس الذي نفذ ركلة جزاء بنجاح عند الدقيقة 58، مانحا الشباب فوزه الأول بعد الخسارة بالجولة الأولى أمام الحسين إربد بهدفين دون رد.

وبهذه النتيجة صعد شباب الأردن للوصافة بـ 3 نقاط رفقة فرق الفيصلي، الحسين إربد والصريح، خلف شباب العقبة المتصدر بـ 4 نقاط، فيما بقي الجزيرة بدون نقاط .

 




 

 


 

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