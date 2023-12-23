شباب الأردن يستهدف تجديد عقد القزعة

الوكيل الإخباري - انتهى عقد اللاعب شوقي القزعة مع شباب الأردن بعد انتهاء فريقه من خوض مباريات مرحلة الذهاب لبطولة دوري المحترفين الأردني.



وكانت آخر مباراة للقزعة مع شباب الأردن وفق العقد الموقع بين الطرفين أمام الفيصلي التي جرت الثلاثاء الماضي في الجولة 11، وخسرها فريقه (0-1).



وتسعى إدارة شباب الأردن لتجديد عقد القزعة، خاصة أن النادي نجح قبل شهر من رفع عقوبة حرمانه من قيد اللاعبين.



وعلم "كووورة" من مصدر خاص أن القزعة تلقى بعض العروض من أندية محلية أخرى، وسيحدد وجهته المقبلة في الميركاتو المقبل.



ولعب القزعة نحو 13 عاما مع شباب الأردن حيث تدرج معه بالفئات العمرية وصولا للفريق الأول.



ويعتبر القزعة من الأعمدة الرئيسة بشباب الأردن حيث يشغل مركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع ومثل المنتخب الأولمبي.

اضافة اعلان

ملاعب