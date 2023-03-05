شباب الأردن يشارك في قرعة بطولة الأندية العربية بالرياض

الوكيل الإخباري - يشارك نادي شباب الأردن، في قرعة بطولة الأندية العربية لكرة القدم، التي تجري في العاصمة السعودية الرياض يوم غد.



ويغادر ممثل نادي شباب الأردن وائل البنا عمان اليوم الأحد، متوجها إلى السعودية، لتمثيل النادي في القرعة التي ستكشف هوية الفريق المنافس لشباب الأردن في الدور الأول من البطولة.



ويمثل شباب الأردن الكرة الأردنية في هذه البطولة العربية للأندية.



وقال البنا إنه يتمنى ان يقدم شباب الأردن مستويات جيدة في هذه البطولة.



وأضاف انه رغم الظروف الصعبة، إلا أن شباب الأردن يعشق التحدي، وهو ما دفعه للموافقة على هذه المشاركة العربية، متمنيا أن يظهر فريقه بشكل جيد.

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