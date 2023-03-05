الأحد 05-03-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة : السير بإجراءات توحيد ودمج الجهات الرقابيَّة في المنافذ الحدوديَّة

قرار حكومي يعنى بالمتضررين من جرائم الإتجار بالبشر

الارصاد : عودة الامطار الى المملكة في هذا الموعد

الارصاد : انقلاب حاد على حالة الطقس الاثنين

الامن العام يحقق بملابسات وفاة فتاة عشرينية بمنطقة المشارع

صرف بدل دعم المحروقات لطلبة الجامعات

اليسا تهدي الأميرة إيمان أغنية بمناسبة عقد قرانها - فيديو

الطلاق الرضائي هو الأكثر رغبة لدى الأردنيين

جريمة قتل في محل حلاقة بعمان

خبير يحذر: اغراق السوق الأردنية بالسيارات الصينية الكهربائية ودعوات عاجلة لضبط العملية

الأحد، 05-03-2023 04:46 م

شباب الأردن يشارك في قرعة بطولة الأندية العربية بالرياض

320235142122390124146


الوكيل الإخباري - يشارك نادي شباب الأردن، في قرعة بطولة الأندية العربية لكرة القدم، التي تجري في العاصمة السعودية الرياض يوم غد.

ويغادر ممثل نادي شباب الأردن وائل البنا عمان اليوم الأحد، متوجها إلى السعودية، لتمثيل النادي في القرعة التي ستكشف هوية الفريق المنافس لشباب الأردن في الدور الأول من البطولة.

ويمثل شباب الأردن الكرة الأردنية في هذه البطولة العربية للأندية.

وقال البنا إنه يتمنى ان يقدم شباب الأردن مستويات جيدة في هذه البطولة.

وأضاف انه رغم الظروف الصعبة، إلا أن شباب الأردن يعشق التحدي، وهو ما دفعه للموافقة على هذه المشاركة العربية، متمنيا أن يظهر فريقه بشكل جيد.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320235142421941029008

الوحدات يستعين بمحترف مالي لتعزيز صفوف فريق الكرة الطائرة

320235143051522081764

الأردنية لرياضة السيارات تكشف المواعيد النهائية لبطولات 2023

320235144445388501716

الكشف عن موعد إجراء قرعة كأس أمم آسيا 2023

320235133052514043898

قائمة منتخب البرازيل لمباراة المغرب.. نيمار يتصدر الغيابات

320235102154370100050

ماذا قال الطفل السوري بعد مقابلة كريستيانو رونالدو؟

320235101245630967814 (2)

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
2202359525894457290

شاهد.. هاتريك عالمي للسوري عمر السومة

220234222251228532491

وفاة لاعب النصر السعودي السابق بعد معاناة مع المرض

220234145720294763232

نوير يفتح النار على إدارة بايرن ميونيخ

220234151038351246926

خطوة جديدة في طريق تجديد عقد ميسي

220234155719785316155

قناة مصرية تذيع مباراة الأهلي وسياتل

220234144455745002521

أبرزهم أوناحي.. كم صفقة عربية شتوية في الدوري الفرنسي؟