شباب العقبة يستضيف شباب الأردن بدوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشايلتقي فريقا شباب العقبة في ختام مواجهات الجولة الخامسة من دوري المحترفين، بلقاء يحتضنه ملعب تطوير العقبة عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الإثنين .ويطمح الفريقان بتحقيق الفوز ومواصلة التقدم على سلم الترتيب، حيث يحل شباب الأردن بالمركز الثالث رفقة الصريح، سحاب والرمثا بـ 6 نقاط لكل منهم، فيما يأتي العقبة بالمركز السابع إلى جانب معان بـ 5 نقاط لكل منهما، علما أنه يمتلك مباراة مؤجلة مع الوحدات .وكان شباب الأردن قد حقق فوزين وتعرضت لخسارتين بالدوري، حيث خسر من الحسين إربد بهدفين دون رد، وفاز على الجزيرة بنتيجة 3/2، وعلى السلط بهدف دون رد، وخسر من الوحدات بهدفين لهدف .بدوره حقق شباب العقبة فوزا وتعادلين؛ فتغلب على الجزيرة بهدف نظيف، وتعادل مع السلط بهدف لمثله ومع مغير السرحان بالنتيجة ذ1تها .