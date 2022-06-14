شتات لملاعب : النشامى سيتأهلون ،، وهذا سبب إهدار ركلات الجزاء

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا



قال المدرب الوطني أشرف شتات أنه يتوقع تأهل المنتخب الأول لكرة القدم لكأس أمم اسيا 2023 بالفوز على الكويت بفارق هدفين، في المباراة التي ستجمعهما مساء الثلاثاء بختام مشوارهما بالتصفيات.











وقال شتات في حديث خاص لملاعب أنه من الصعب الحكم على أداء النشامى من مباراة منتخب النيبال نظرا لضعف الخصم، وإن كنا قد أهدرنا العديد من الفرص بالمواجهة؛ إلا أن المتوقع كان تقديم أداء أفضل .







وعن مواجهة أندونيسيا، قال : " أندونيسيا منتخب متطور وتغلب على الكويت في ملعبها، قدمنا أداء جيد وأهدرنا العديد من الفرص، وبالمجمل منتخبنا يقدم مستويات كبيرة مع المنتخبات الأقوى، كونه يعتمد على الأطراف السريعة والهجمات المرتدة، وهذا الأمر سيخدم تكتيك العراقي عدنان حمد في مواجهة الكويت ".











واختتم اللاعب السابق لفرق الوحدات، الجزيرة والمنشية، حديثه بالتطرق لملف إهدار ركلات الجزاء : " الأمر واضح للجميع وسببه عدم وجود لاعب متخصص لتنفيذ ركلات الجزاء، يجب على الجهاز الفني تعيين اللاعبين المتخصصين وعدم ترك الأمر لوقت الركلة، هذه مشكلة ويجب حلها خلال التدريبات ورصد اللاعب الأقدر على التنفيذ ".

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المصدر : ملاعب