الثلاثاء 14-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزارة التنمية: تغليظ عقوبات التسول يسهم بالحد من أعداد المتسولين

الديوان الملكي السعودي: الملك عبدالله الثاني يشارك بقمة مشتركة دعا إليها الملك سلمان بمشاركة الرئيس الأمريكي

توقع بلوغ معدل التضخم في المملكة 3.8% نهاية العام الحالي

الفنان حسين طبيشات يرقد على سرير الشفاء

إزدياد شكاوى المواطنين من تأخر صرف تعويضات شركات تأمين السيارات

التربية تتراجع عن تصريح الحصص السياسية في الجدول المدرسي

تأجيل اقساط صندوق توفير البريد لشهر حزيران

الفايز: تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ستكون كارثية ولم نشعر بها بعد

وزارة التخطيط: توسعة الصوامع تعزز الأمن الغذائي في المملكة

المياه: ضبط اعتداءات تزود مزارع وبرك وصهاريج في مأدبا

الثلاثاء، 14-06-2022 12:36 م

شتات لملاعب : النشامى سيتأهلون ،، وهذا سبب إهدار ركلات الجزاء

6202213162328486877405


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

قال المدرب الوطني أشرف شتات أنه يتوقع تأهل المنتخب الأول لكرة القدم لكأس أمم اسيا 2023 بالفوز على الكويت بفارق هدفين، في المباراة التي ستجمعهما مساء الثلاثاء بختام مشوارهما بالتصفيات.



 
 
وقال شتات في حديث خاص لملاعب أنه من الصعب الحكم على أداء النشامى من مباراة منتخب النيبال نظرا لضعف الخصم، وإن كنا قد أهدرنا العديد من الفرص بالمواجهة؛ إلا أن المتوقع كان تقديم أداء أفضل .

 

وعن مواجهة أندونيسيا، قال : " أندونيسيا منتخب متطور وتغلب على الكويت في ملعبها، قدمنا أداء جيد وأهدرنا العديد من الفرص، وبالمجمل منتخبنا يقدم مستويات كبيرة مع المنتخبات الأقوى، كونه يعتمد على الأطراف السريعة والهجمات المرتدة، وهذا الأمر سيخدم تكتيك العراقي عدنان حمد في مواجهة الكويت ".


 
 

واختتم اللاعب السابق لفرق الوحدات، الجزيرة والمنشية، حديثه بالتطرق لملف إهدار ركلات الجزاء : " الأمر واضح للجميع وسببه عدم وجود لاعب متخصص لتنفيذ ركلات الجزاء، يجب على الجهاز الفني تعيين اللاعبين المتخصصين وعدم ترك الأمر لوقت الركلة، هذه مشكلة ويجب حلها خلال التدريبات ورصد اللاعب الأقدر على التنفيذ ".

اضافة اعلان

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-05-21 at 2.46.43 PM

مصدر يكشف حقيقة مفاوضات الجوابري والوحدات

208580729_1126825147828189_5318596933538771665_n

الاتحاد يفرض على الأندية تواجد مدربة في كوادر فرق السيدات

210524718_1126825094494861_301867732385489412_n

تعرف على قيمة دعم الاتحاد لأندية السيدات وجوائز بطولة الدوري

210644940_1126824697828234_7208337169115194348_n

تعرف على رواتب اللاعبات الأردنيات ،، وشرط استقطاب المحترفات من الخارج

277582842_389170733212348_3403794480398738333_n

بعد انهاء التعاقد مع كاسترو ،، هل يعود زعترة أو الجوابري للوحدات

ملاعب

رقم تاريخي كبير لقائد منتخب النشامى

أخبار متعلقة
629b5bf01ed78

هذا ما يحتاجه النشامى للوصول لكأس اسيا

ملاعب

التشكيل المتوقع للنشامى في إفتتاح المشوار الآسيوي

5202210161017808611897

حرمان رئيس نادي مغير السرحان من مرافقة فريقه لـ 6 مباريات

b7edfcbe-2733-48c5-b6ba-283e93bd16ac

أهم الأرقام والتفاصيل من الجولة السادسة لدوري المحترفين

cf8931dd580ba5c8294d34f7a4e5078b

نجم شباب الأردن يتصدر هدافي دوري المحترفين

27408093-33bd-4a56-890a-1dfe62d4cbaa

تصاعد حالات الإعتراض على الأداء التحكيمي بدوري المحترفين (فيديو)