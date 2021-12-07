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الثلاثاء، 07-12-2021 12:45 م

شذرات قبل لقاء الأردن وفلسطين ،، ألوان القمصان والملعب ودرجة الحرارة

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الوكيل - ملاعب - أنس عشا
يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم شريط مشاركته بدور المجموعات لكأس العرب 2021، عندما يواجه شقيقه الفلسطيني في واحدة من قمم الجولة الثالثة والتي ستقام عند الساعة الخامسة بتوقيت الأردن لحساب المجموعة الثالثة.
 
 
 
وستقام المباراة على ملعب 974، وهو ملعب يقع في العاصمة القطرية الدوحة وتزيد سعته عن 40 ألف متفرج وسيكون من أبرز الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2022، علما أن درجة الحرارة ستكون قرابة الـ 28 درجة مئوية.

 
وسيظهر منتخب النشامى بالألوان البيضاء في المباراة ، بينما سيلعب الفدائي الفلسطيني بالقمصان الحمراء .



ويحتاج المنتخب للفوز بأي نتيجة لضمان التأهل لربع النهائي، أو التعادل مع عدم فوز السعودية على المغرب، للعبور أيضاً للدور القادم، فيما تفقده الخسارة فرصة التواجد بشكل رسمي.

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المصدر : ملاعب

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