شرارة: كنت أتابع مباريات الرمثا وأنا في قطر

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الوكيل الإخباري- أكد نجم نادي الرمثا محمد أبو زريق "شرارة" أن كل فريق يمر بظروف صعبة، وأن كل فريق معرض لما يمر به غزلان الشمال بالوقت الحالي من تراجع بالنتائج أو الأداء.وتمنى شرارة في تصريحات خاصة للصفحة الرسمية لنادي الرمثا على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن يتمكن من تقديم الإضافة للفريق في مرحلة الإياب بعد عودته من رحلته الإحترافية مع السيلية القطري.وتابع اللاعب : " تجربتي مع السيلية كانت جيدة، واكتسبت فيها خبرات كبيرة وسأعمل على توظيفها في خدمة النادي الأم، كنت أتابع جميع مباريات الفريق وأنا في قطر، كما حافظت على التواصل الدائم مع اللاعبين".