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الأربعاء، 18-05-2022 01:08 م

شرارة يتألق ،، والحكم الذي ظلم الجزائر يحرمه التأهل الإفريقي

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
ودع أهلي طرابلس الليبي، والذي يضم نجمنا الأردني محمد أبو زريق "شرارة" منافسات كأس الاتحاد الإفريقي " الكونفدرالية، من الدور نصف النهائي رغم فوزه على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في مباراة الإياب بهدف نظيف .


 

وكان رفاق شرارة الذي تألق بصورة كبيرة في المباراة، قد خسروا مباراة الذهاب على ملعب الفريق الليبي بهدفين دون رد ليودعوا البطولة بمجموع المبارتني بنتيجة 2/1 .


وشهدت المباراة أخطاء تحكيمية كبيرة من الحكم الغامبي الشهير بهفواته بكاري جساما، حيث رفض الحكم احتساب أكثر من ركلة جزاء لرفاق شرارة، رغم عودته لتقنية الفيديو " VAR" .


ويعد جساما من الحكام المثيرين للجدل بالقارة الإفريقية بسبب الأخطاء الكثيرة والمتكررة، وإصرار الاتحاد الإفريقي على إسناد المباريات الكبيرة له، ومن أبرز كوارثه التحكيمية بالفترة الأخيرة حرمان الجزائر من التأهل لكأس العالم قطر "2022" بسبب عدم احتسابه لهدفين صحيحين في مباراة الإياب من الدور الحاسم للتصفيات أمام الكاميرون .

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المصدر : ملاعب 

 




 

 


 

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