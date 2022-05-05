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الخميس، 05-05-2022 01:49 م

شرارة يستعد لنصف نهائي البطولة الإفريقية ،، وثبات بالدوري

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
يستعد فريق الأهلي طرابلس الليبي لنصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، عندما يواجه فريق أورلاندو بايرتس الجنوب الإفريقي يوم الأحد المقبل .اضافة اعلان



 
وكان رفاق نجمنا الأردني محمد أبو زريق "شرارة" قد وصلوا لنصف النهائي بعد الفوز على الاتحاد الليبي بهدفين لهدف في مجموع مبارتي ربع النهائي، حيث تألق لاعبنا بصورة كبيرة . 


و يقدم لاعبنا الأردني مستويات عالية بالدوري الليبي رفقة فريقه الذي يحل بالمركز الثاني بالمجموعة الثانية من البطولة بـ 24 نقطة، علما أن الدوري الليبي يقام بمشاركة 20 فريق يتم تقسيمهم على مجموعتين ويتأهل أصحاب المراكز الـ 3 الأولى في كل مجموعة لمرحلة تحديد البطل .


 




 

 


 

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