شرارة يسجل ورفاقه يتحضرون للمواجهة الحاسمة بالبطولة الإفريقية

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشايواصل فريق الأهلي طرابلس الليبي، والذي يضم نجم منتخبنا الوطني محمد أبو زريق "شرارة" استعداداته لمواجهة مواطنه الاتحاد في إياب ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، بعد ان انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف .وخاض الفريق مباراة ودية أمام فريق بنغازي الجديدة وفاز برباعية نظيف، حيث وقع شرارة على أحد أهداف المواجهة التي أقيمت في مدينة بنغازي، علما أن الفريق قرر الإستقرار فيها حتى يوم الأحد (موعد مباراة الإياب).و يقدم لاعبنا الأردني مستويات عالية بالدوري الليبي رفقة فريقه الذي يحل بالمركز الثاني بالمجموعة الثانية من البطولة بـ 23 نقطة، علما أن الدوري الليبي يقام بمشاركة 20 فريق يتم تقسيمهم على مجموعتين ويتأهل أصحاب المراكز الـ 3 الأولى في كل مجموعة لمرحلة تحديد البطل .كما وصل رفاق شرارة لدور الـ 16 بكأس ليبيا بعد فوزهم على الوفاق صبراتة بنتيجة 3/1 في دور الـ 64 وعلى الفالوجا بثلاثية نظيفة بالدور 32 من البطولة .