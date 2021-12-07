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الثلاثاء، 07-12-2021 03:49 م

شرارة يقود تشكيل النشامى أمام فلسطين

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم شريط مشاركته بدور المجموعات لكأس العرب 2021، عندما يواجه شقيقه الفلسطيني في واحدة من قمم الجولة الثالثة والتي ستقام عند الساعة الخامسة بتوقيت الأردن لحساب المجموعة الثالثة.اضافة اعلان

 
 
 
وستقام المباراة على ملعب 974، وهو ملعب يقع في العاصمة القطرية الدوحة وتزيد سعته عن 40 ألف متفرج وسيكون من أبرز الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2022 .

 
 

وسيدخل النشامى للمواجهة بدون إحسان حداد للإيقاف، وبهاء فيصل، محمد الدميري وأحمد سريوة للإصابة، وأنس العوضات ومهند خير الله لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما استعاد المدير الفني عدنان حمد لاعبه أحمد ثائر.

وإليكم التشكيل الرسمي للمباراة ،، والذي جاء كما توقع موقع ملاعب، الذراع الرياضي لمجموعة لوكيل الإعلامية، بالرسم التكتيكي 4-4-2 ، وبمشاركة محمد أبو زريق " شرارة" :



يزيد أبو ليلى

محمد أبو حشيش - يزن العرب - عبد الله نصيب " ديارا " - أحمد ثائر 

ياسين البخيت - نور الدين الروابدة - بهاء عبد الرحمن - محمد أبو زريق "شرارة"

علي علوان - حمزة الدردور

 




 

 


 

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