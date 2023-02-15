شرطان لمشاركة رونالدو في مونديال الأندية بالسعودية

الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، مساء الثلاثاء، استضافة السعودية للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، المقرر تنظيمها خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023.



ومع إقامة البطولة في السعودية، تزايدت فرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية.



لكن مشاركة رونالدو في مونديال الأندية، مشروطة بحصد النصر للقب دوري روشن (المحلي)، وعدم فوز أي فريق سعودي بالنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.



وتمنع قوانين الفيفا تواجد فريقين من نفس الدولة بكأس العالم للأندية، وهو ما حدث في النسخة الماضية بعدما فاز الوداد بلقب دوري أبطال أفريقيا، ومع نقل النهائيات للمغرب، تم ضم وصيفه الأهلي المصري، لقائمة المشاركين فيها.



وبلغت أندية الهلال والشباب بالإضافة إلى الفيصلي، دور الـ16 من البطولة الآسيوية، التي ستقام منافستها الإقصائية في العاصمة القطرية الدوحة.



وفي حال فوز أحد تلك الفرق بلقب دوري أبطال آسيا، فسيشارك بالتالي في مونديال الأندية، ومعها سيتبخر حلم النصر في الظهور بالبطولة.

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