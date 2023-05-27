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السبت، 27-05-2023 04:28 م

شرط أسينسيو يمهد لرحيله عن ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - يسيطر الغموض على مستقبل ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد، داخل قلعة سانتياجو برنابيو.

وزعمت العديد من التقارير، أن أسينسيو قرر بشكل نهائي، عدم التجديد مع الميرنجي، وبدأ مفاوضات الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وحسب صحيفة "ماركا"، فإن خوسيه آنخيل سانشيز المدير العام للميرنجي، عقد اجتماعا أمس الجمعة، لمناقشة بقاء أسينسيو، ولم يتوصل لاتفاق بشأن تجديد عقد اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة بين أسينسيو وريال مدريد حول الجانب الرياضي وليس المالي، لأن اللاعب يشترط الحصول على دور أكبر في التشكيل الأساسي للميرنجي.

ورغم ذلك، فإن قرار أسينسيو بعدم تجديد عقده مع ريال مدريد ليس نهائيا، وستكون كلمة الحسم في المفاوضات مع الميرنجي بعد أسبوع.

لكن حتى الآن يسيطر التشاؤم على مفاوضات ماركو أسينسيو وريال مدريد بشأن الاستمرار معًا خلال الفترة المقبلة.

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