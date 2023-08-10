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الخميس، 10-08-2023 02:49 م

شرط واحد لتحرك الهلال صوب لوكاكو مجددا

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الوكيل الإخباري -  كشف تقرير صحفي إيطالي، عن آخر التطورات الخاصة بمفاوضات الهلال السعودي مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي، لضمه هذا الصيف

وبحسب صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن مسؤولي الهلال تفاجأوا برفض لوكاكو للعرضين اللذين تم تقديمهما له هذا الصيف حتى الآن.

وأضافت الصحيفة: "يمكن إرسال عرض ثالث في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، بعد إغلاق نافذة الانتقالات في أوروبا، إذا لم يرحل لوكاكو عن صفوف تشيلسي".

وكان المهاجم البلجيكي (30 عامًا) واضحًا في نواياه، حيث يرغب في مواصلة مسيرته الكروية في إيطاليا، وهو الآن ينتظر أن يقوم يوفنتوس بالتوصل إلى اتفاق مع تشيلسي.

ولكن الأمور ستكون أكثر صعوبة الآن بعد أن بدا أن فلاهوفيتش مهاجم السيدة العجوز خارج حسابات تشيلسي، الذي كان يسعى لضمه ضمن صفقة لوكاكو.

وسيجتمع الناديان يوم الإثنين أو الثلاثاء في الأسبوع المقبل على أمل التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.

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