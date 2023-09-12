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الثلاثاء، 12-09-2023 02:53 م

شروط سرية تجدد أحلام برشلونة في 2024

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الوكيل الإخباري - يحظى نادي برشلونة بفرصة جيدة للتعاقد مع لاعبين ضمن أهداف المدرب تشافي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأراد تشافي، التعاقد مع برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، وداني أولمو لاعب لايبزيج، لكن إدارة البارسا فشلت في استقدام الثنائي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن حلم انتقال سيلفا وأولمو إلى برشلونة لم ينته، لأن الثنائي يتمسك بارتداء قميص البارسا مستقبلا.

وأشارت إلى أن اللاعبين وضعا عدة بنود في العقود الجديدة، تسمح لهما بالتوقيع مع برشلونة في صيف 2024.

وحاول برشلونة، ضم سيلفا وأولمو، لكن الوضع الاقتصادي للنادي منعه من حسم الصفقتين في صيف 2023.

وأوضحت الصحيفة "برناردو وافق على التجديد مع السيتي لتحسين راتبه، لكنه وضع شرطا جزائيا يبلغ 58 مليون يورو لتسهيل انتقاله للبارسا".

ويعد هذا الرقم مناسبا لحسم الصفقة، رغم أن مانشستر سيتي كان يطالب برشلونة بنحو 100 مليون يورو للاستغناء عن برناردو.

وعلى شاكلة برناردو، فقد جدد أولمو، عقده مع لايبزيج لتحسين راتبه، لكنه وضع شرطا جزائيا يسمح برحيله مقابل 60 مليون يورو.

ويرغب أولمو في العودة إلى برشلونة، كما أنه يتمتع باهتمام ريال مدريد ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.

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