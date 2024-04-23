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الثلاثاء، 23-04-2024 03:50 م

شقيق بيدري يسب مشجعا لبرشلونة

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الوكيل الإخباري - وجه فرناندو، شقيق بيدري نجم برشلونة، سبابا إلى أحد مشجعي البارسا عقب خسارة الكلاسيكو.

وكتب أحد المشجعين على حسابه بشبكة "إكس": "يجب أن نتحدث بجدية الآن عن بيدري.. إنه موهبة مهدرة وصفر عدوانية، وكل برشلونة تعرف ما يفعله هو وشقيقه ليلاً، كما أنه بدنيا لا يتحمل أكثر من 30 دقيقة ويقضي وقتًا أطول مصابًا أكثر من اللعب".

ورد شقيق بيدري عليه، قائلا: "أخبرني ماذا نفعل؟ يجب أن تكون مهرجًا، قد يعجبك أو لا يعجبك مسيرة أخي، لكن وضع عمله والتزامه تحت الشك يعني أنك جاهل ولا تعرفنا على الإطلاق. أنت أحمق وكاذب تمامًا".

وأضاف: "إذا قررنا الخروج، فنحن في سن المراهقة نحن شباب.. وقبل كل شيء نحن أشخاص!! وثانيًا، بالطبع نفعل أشياء.. لكن عادة ما نتبع النظام الغذائي، ونشاهد كرة القدم، وننظف أسناننا، وننام، ربما هذا هو ما تقصده...".

واختتم: "رغم كل شيء الآن من الانتقادات، أنا الأكثر معرفة بشقيقي، وأثق أن الحياة ستضعه في المكان الذي يستحقه بفضل عمله وتضحياته، إنها مسألة وقت فقط".

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