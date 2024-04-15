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الإثنين، 15-04-2024 03:25 م

شقيق مبابي يفاجئ إنريكي

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الوكيل الإخباري - فاجأ إيثان مبابي، لاعب وسط باريس سان جيرمان، المدير الفني للفريق لويس إنريكي.

,ذكرت شبكة "كانال سابورتر" أن لاعب الوسط الواعد سجل ثلاثة أهداف هاتريك في فوز كاسح لفريق الشباب للنادي الباريسي على دانكيرك بنتيجة 0/11 في بطولة الدوري.


وأضافت أن إيثان تألق تحت أنظار لويس إنريكي المدير الفني للفريق الذي تواجد في المدرجات رفقة لويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي.

كما حضر هذه المباراة أيضا كيليان مبابي، نجم بي إس جي وهدافه التاريخي لدعم شقيقه الأصغر.

وسبق أن تواجد إيثان مبابي في قائمة مباريات الفريق الباريسي عدة مرات هذا الموسم، لكنه شارك لدقائق قليلة من على مقاعد البدلاء.

ولكن لاعب الوسط الواعد (إيثان) خرج من حسابات إنريكي في الأسابيع الأخيرة، وربطت تقارير صحفية هذه الخطوة بأنها ردا من الإدارة الباريسية على قرار كيليان مبابي بالرحيل في نهاية الموسم.

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