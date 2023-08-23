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الأربعاء، 23-08-2023 02:06 م

شكرا للسعودية أنقذتنا من مخادع .. هجوم على نيمار بعد انتقاله للهلال

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الوكيل الإخباري - لم تتوقف الانتقادات التي يتعرض لها النجم البرازيلي نيمار جونيور، حتى بعد مغادرته للملاعب الأوروبية وانتقاله لفريق الهلال السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وهاجم بول برايتنر، أسطورة كرة القدم الألمانية ولاعب ريال مدريد السابق قرار نيمار بانتقاله للهلال، وقال خلال برنامج Blickpunkt Sport على قناة BR الألمانية:"شكرا لكم أيها السعوديون على شراء نيمار، أحد أكثر لاعبي كرة القدم مللا في السنوات الأخيرة".

وتابع: "هو أحد أعظم لاعبي كرة القدم الذين لا يمارسون سوى التمثيل فقط، أنه جرثومة مخادع للغاية لذلك شكرا جزيلا للسعودية لأننا لم نعد مضطرين إلى تحمله بعد الآن".

ورحل نيمار، عن فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي عقب عدة مواسم شارك فيها مع الفريق، ولكنه لم يقدم مستواه المعروف، وتعرض لإصابات قوية أبعدته فترات طويلة عن المشاركة مع الفريق.

وأعلن نادي الهلال، الأسبوع الماضي، تعاقده رسميا مع نيمار بعقد يمتد حتى عاما 2025.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن النجم البرازيلي سيحصل على نحو 109 ملايين دولار كراتب سنوي لمدة موسمين، بينما حصل فريقه السابق باريس سان جيرمان على نحو 98 مليون دولار.

ولم يخض نيمار أي مباراة حتى الآن مع الهلال، لعدم تعافيه من إصابة تعرض لها في كاحله عندما كان يدافع عن ألوان النادي الباريسي.

ملاعب

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