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الأحد، 03-09-2023 02:32 م

شكوك وجدل حول هدف ريال مدريد في خيتافي

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الوكيل الإخباري -  تسبب الهدف الأول الذي أحرزه ريال مدريد في انتصاره على خيتافي بنتيجة 2-1، أمس السبت، في جدل تحكيمي.

وجاء الهدف عن طريق خوسيلو، مهاجم ريال مدريد، لكن بعد مراجعة طويلة من تقنية الفيديو استقرت في النهاية على احتسابه.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، دار جدل حول صحة الهدف، إذ اصطدمت الكرة في البداية بيد المدافع الألماني أنطونيو روديجر، قبل أن تخرج من منطقة الجزاء حيث التقطها مودريتش الذي أرسل تمريرة عرضية انتهت بتسديدة من خوسيلو في الشباك.

وأشارت إلى أنه كان هناك اشتباه في وجود خوسيلو في موقف تسلل، لكن تقنية الفيديو لم تراجع هذا الأمر ولم ترسم الخطوط المعتادة على الشاشة خلال البث التليفزيوني.

وأوضحت أن مارتينيز مونويرا حكم "الفار"، هو من أقر صحة الهدف في النهاية، لذا احتسبه ميلرو لوبيز حكم المباراة بعد جدل شديد

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