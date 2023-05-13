شلباية يقود الوحدات لفوز ثمين على سحاب

الوكيل الإخباري - قاد فراس شلباية، الوحدات لتحقيق فوز ثمين على سحاب (1-0) الجمعة، في الجولة الأولى لبطولة درع الاتحاد الأردني لكرة القدم.



وأحرز شلباية، هدف الفوز الوحيد للوحدات في الدقيقة (90+2)، ليمنح فريقه 3 نقاط مهمة.



اعتمد الوحدات بشكل واضح على العناصر الشابة، حيث اعتمد في بناء هجماته على محمود شوكت، وعمر صلاح، وعامر جاموس، وحسان الزحراوي ومهند أبو طه.



وفرض الوحدات، أفضليته الميدانية على المباراة، لكنه افتقد للفاعلية الهجومية، وفي الوقت نفسه فإن سحاب تخلى في بعض الأحيان عن دوره الهجومي واكتفى بإغلاق المساحات في مناطقه الدفاعية.





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وفي الشوط الثاني، تحسن أداء سحاب وأطلق العيساوي تسديدتين خطيرتين تألق حارس الوحدات الشاب مراد الفالوجي في تحويلهما لركنية.



وشهدت الدقيقة (90+2) هدف الفوز الثمين للوحدات؛ حيث مرر أحمد سريوة كرة نموذجية لفراس شلباية الذي راوغ مدافعا وسدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة واستقرت داخل مرمى وليد عصام.

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