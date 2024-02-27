الثلاثاء 27-02-2024
الوكيل الاخباري
 

"الأردنية للسياحة الوافدة" تنتخب مجلس إدارتها للأعوام 2024- 2026

الأردن ينفذ لليوم الثاني إنزالات جوية إغاثية على قطاع غزة

أميركا: إسرائيل وافقت على تسليم عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية

سرايا القدس: فجرنا آلية في حي الزيتون وقنصنا جنديا بخان يونس

بعد الإنزالات الأردنية.. القوات الجوية المصرية تنفذ عملية إسقاط مساعدات على قطاع غزة

الاعيان يُقر قانون موازنة 2024 كما ورد من مجلس النواب

2981 جندي إسرائيلي أصيبوا في معارك غزة منذ بدء الحرب

قطر : لا انفراجة يمكن الاعلان عنها الآن ومتفائلون بالمفاوضات الجارية

الملك يحذر من خطورة وقف الدعم المقدم لـ الأونروا

المركز الوطني للأمن السيبراني: القطاع الصحي والمحاكم هي الأكثر استهدافا بالهجمات السيبرانية

الثلاثاء، 27-02-2024 03:55 م

شلباية ينسحب من بطولة دبي للتنس

2202427102855785208769


الوكيل الإخباري - عانى اللاعب عبد الله شلباية من الإرهاق في مواجهته أمام الهولندي تالون جريكسبور، لينسحب من بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس ذات الـ500 نقطة، والتي تقام على الملاعب الصلبة.

وخاض شلباية المجموعة الأولى أمام جريكسبور المصنف 28 عالميا، وخسرها بصعوبة بالغة بنتيجة 7-5، قبل أن ينسحب من المجموعة الثانية للمباراة بعد أن تقدم الهولندي بنتيجة 2-0، ويودع اللاعب البالغ من العمر 20 عاما والمصنف 230 عالميا، البطولة من دور الـ 32.

وشارك شلباية مؤخرا في بطولة قطر المفتوحة للتنس ذات الـ 250 نقطة، وودع من دور الـ32 على يد الأسترالي أليكسي بوبيرين بمجموعتين لواحدة بواقع (6-3 و3-6 و4-6)، علما بأنها المشاركة التاريخية الثانية له بالبطولة نفسها، بعد أن شارك للمرة الأولى العام الماضي، وودع من الدور ذاته.

ويتجاوز مجموع الجوائز المالية للبطولة 3 ملايين دولار، علما بأن الفائز باللقب يحصل على أكثر من نصف مليون دولار، فيما سيواجه جريكسبور في ثمن النهائي اللاعب الكازاخي ألكسندر بوبليك المصنف 21 عالميا، بحسب تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين الأخير.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220242712293666894921

ليفربول يحضر مفاجأة سارة لكلوب في نهاية مشواره مع الريدز

2202427122652847198588

لاعبو كرة القدم الأكثر متابعة على إنستغرام

2202426134558780091067

ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق مع موهبة فالنسيا

220242711826310078998

جيرونا يستعيد نغمة الانتصارات ويتجاوز برشلونة

2202427104822189142957

مفاجأة قانونية قد تنقذ رونالدو من الإيقاف مع النصر السعودي

2202427103055638369643 (1)

7 مدربين مرشحين لخلافة تن هاغ في اليونايتد

أخبار متعلقة
220241812419279930829

حدث غير مسبوق في تصنيف التنس العالمي

1202431114550887644758

بعد الخروج من كأس آسيا.. إجراء رسمي ضد تصرف مدرب المنتخب السعودي

1202431113437800429988

الاتحاد الجزائري يكشف كواليس أزمة المدرب جمال بلماضي

1202431105613997488766

الأندية أنفقت 9.63 مليار دولار على الانتقالات في 2023

12024310457597342593

آرسنال يهرب من كمين نوتنجهام بفوز ثمين

120243103616739691606

النصر السعودي يتعاقد رسميا مع نجم أسترالي