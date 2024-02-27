شلباية ينسحب من بطولة دبي للتنس

الوكيل الإخباري - عانى اللاعب عبد الله شلباية من الإرهاق في مواجهته أمام الهولندي تالون جريكسبور، لينسحب من بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس ذات الـ500 نقطة، والتي تقام على الملاعب الصلبة.



وخاض شلباية المجموعة الأولى أمام جريكسبور المصنف 28 عالميا، وخسرها بصعوبة بالغة بنتيجة 7-5، قبل أن ينسحب من المجموعة الثانية للمباراة بعد أن تقدم الهولندي بنتيجة 2-0، ويودع اللاعب البالغ من العمر 20 عاما والمصنف 230 عالميا، البطولة من دور الـ 32.



وشارك شلباية مؤخرا في بطولة قطر المفتوحة للتنس ذات الـ 250 نقطة، وودع من دور الـ32 على يد الأسترالي أليكسي بوبيرين بمجموعتين لواحدة بواقع (6-3 و3-6 و4-6)، علما بأنها المشاركة التاريخية الثانية له بالبطولة نفسها، بعد أن شارك للمرة الأولى العام الماضي، وودع من الدور ذاته.



ويتجاوز مجموع الجوائز المالية للبطولة 3 ملايين دولار، علما بأن الفائز باللقب يحصل على أكثر من نصف مليون دولار، فيما سيواجه جريكسبور في ثمن النهائي اللاعب الكازاخي ألكسندر بوبليك المصنف 21 عالميا، بحسب تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين الأخير.

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