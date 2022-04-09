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السبت، 09-04-2022 03:43 م

شلبية : أبارك للرمثا واتمنى التوفيق للوحدات ،، ومسيرتي شهدت 18 لقبا (فيديو)

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
قال حارس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مالك شلبية، أن إقامة التمارين رفقة فريقه الخلود السعودي ليلا يخفف من أعباء الصيام عليه كلاعب، قبل أن يبارك للرمثا لقب كأس السوبر وأن يعبر عن تمنياته بالتوفيق والتأهل لناديه الأم بدوري أبطال اسيا .
 
وأكد شلبية في حديث خاص لموقع ملاعب، الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل الإعلامية، عبر تقنية البث المباشر في تطبيق التواصل الإجتماعي انستغرام، أنه لم يتمكن من المشاركة في فريق الوحدات بشكل اساسي رغم انضمامه للفريق الأول عام 2008، بعد أن ترعرع بفئات العمرية، بسبب تواجد حارس المرمى الأفضل بالتاريخ المحلي على حسب وصفه (عامر شفيع) والذي أثر كثيرا على مسيرته لاعبا ومدربا .

وتابع حارس المرمى أن رحلته بفريق الخلود مرضية له، مبديا سعادته كونه الحارس الأول الذي يفوز بجائزة لقطة الأسبوع، قبل أن يتطرق لعلاقته بجماهير الوحدات التي يكن لها الحب والإحترام والتي هتفت باسمه كثيرا، مؤكدا أنه تعلم بالوحدات الدفاع عن الشعار الذي يلعب له واللعب بالإنتماء، وتلك الصفات اكتسبها كونه ابن نادي الوحدات .


وأضاف : سعيد لحب جماهير الرمثا، أحد اللاعبين قال لي أنا احسدك على حب الجماهير وكأنك ابن الرمثا، أحمد الله أننا احصرنا الدوري للمدينة بعد غياب 42 سنة، لحظة التتويج بالدوري ولحظة تحقيق الرباعية للوحدات لا تتكرران، انا محظوظ بتحقيق هذه الانجازات، حققت أكثر من 16 لقب مع الوحدات ولقب مع شباب الأردن ولقب مع الرمثا " .

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